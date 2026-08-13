Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Çorum Termal Şirketi Sahibi Ali Penez’in ağabeyi Seyit Penez (72), bugün saat 10.00 sıralarında, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayata veda etti.

Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serpil Penez, öğretmen Fatma Penez Pütün ve Dr. Selma Penez’in babaları, Yargıtay Üyesi Hüseyin Şahin’in ve Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak’ın kayınpederi olan Seyit Penez’in cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.