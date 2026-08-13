Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), göçmen kuşların elektrik hatlarına temas ederek çarpılma riskini azaltmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hatlara izolasyon yaparken yaklaşık 200 noktaya da "leylek evi" yerleştirdi.

Göçmen kuşların önemli geçiş ve konaklama güzergahlarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin de bulunduğu Samsun başta olmak üzere Sinop ve Çorum'daki sulama havzalarında çalışmalar yürüten YEDAŞ, kuşların elektrik dağıtım şebekesinden güvenli şekilde uzaklaşmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttü.

Hazırlanan leylek evleri yaklaşık 200 noktada elektrik direklerinin üzerine yerleştirildi.

YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, doğal yaşamın korunmasını yatırım ve işletme faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Özellikle göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan elektrik dağıtım şebekelerinde hem canlıların korunması hem de enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla farklı projeler yürüttüklerini belirten Demir, en önemli çalışmalardan birinin hatların izolasyon malzemeleriyle kaplanması olduğunu ifade etti.

Son iki yılda 23 bin metre izolasyon malzemesi kullandıklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

“Özellikle göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan dağıtım şebekesinde konaklamaları noktasında leylek evi projemiz de var. Bu kapsamda Samsun, Sinop ve Çorum gibi özellikle sulama havzalarının bulunduğu lokasyonlarda yaklaşık 200 noktaya bu aparatları monte ederek göçmen kuşların ve doğal yaşamın korunmasına ciddi katkı sağladığımızı düşünüyoruz.”

Demir, projeyi Sinop Üniversitesi ve alanında uzman akademisyenlerle birlikte yürüttüklerini dile getirerek, kanat açıklığı fazla olan kuşların yüksek gerilim şebekesine temas etmesi durumunda elektrik çarpması riskinin arttığına dikkati çekti.

Riskli noktaların izole edilmesi sayesinde kuşların elektrik hatlarına temas etmesi halinde çarpılma riskinin önemli ölçüde azaltıldığını anlatan Demir, bu uygulamanın aynı zamanda elektrik kesintilerinin önlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Göçmen kuşların her göç döneminde konaklamak için tercih ettiği belirli noktaların bulunduğunu anlatan Demir, bu bölgelerde standartlaştırılan ve 'leylek evi' adını verdikleri özel aparatları elektrik dağıtım şebekesine monte ettiklerini belirtti.

Projenin 2019 yılında başladığını ve yıllara yayılan şekilde devam ettiğini bildiren Demir, "Hedefimiz, sulama havzaları içinde bulunan dağıtım şebekesinin tamamını izole hale getirerek herhangi bir canlı kaybının yaşanmadığı noktaya ulaşmak. Tüm izolasyon çalışmaları tamamlanana kadar proje devam edecek” dedi.

CANLI YAŞAMI KORUNUYOR, KULLANICILAR KESİNTİ YAŞAMIYOR

Çalışmaların enerji arzının sürekliliğine de katkı sağladığını vurgulayan Demir, kuşların elektrik hatlarına teması sonucu geçmişte kesintilerin meydana gelebildiğine işaret etti.

Özellikle tarımsal sulamanın yoğun olduğu bölgelerde kesintilerin üreticileri etkileyebildiğini belirten Demir, "Bafra sahasını düşünecek olursak, burada yaşanan bir çarpılma sonrası tarımsal sulama sezonunda kesintiye bağlı kayıplar meydana gelebiliyor. Aslında çift taraflı kazanç var. Hem canlı yaşamını koruyorsunuz hem de kullanıcıların mağdur olmasının önüne geçiyorsunuz." diye konuştu.

Muhabir: Anadolu Ajansı