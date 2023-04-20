Birliğin ve huzurun yer aldığı bereketli iftar sofralarında hemşehrilerimizle buluşulduğu rahmet ayı Ramazan’ı uğurlamanın hüznünü ve bayrama ulaşmanın mutluluğunu bir arada yaşadıklarını belirten Ahlatcı, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı, bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar, insani ve dini hassasiyetlerle ihtiyacımız olan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir.

Ramazan Bayramında, başta anne ve babalarımız, eşimiz, akrabalarımız olmak üzere tüm dostlarımızı ve komşularımızı unutmamalıyız. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz. Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere, gazilerimize ve aziz şehitlerimizin ailelerine de kucak açmalıyız.

Bu duygular içerisinde, Çorumlu hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."