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İstanbul’da bir süredir tedavisine devam edilen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sevim Kurtoğlu, Çorum merkeze bağlı Eskiekin Köyü’nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı.



Merhume için geçtiğimiz gün oğlu Cemal ve Rıfat Kurtoğlu tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Eskiekin Köyü’nde yapılan programa Sevim Kurtoğlu’nun ailesi, sevenleri ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, CHP’li yöneticiler, sanatçılar Nergis Ay, Veli Keser, Çiçek Erdemir ile diğer davetliler katıldı.

Merhume Sevim Kurtoğlu için Mevlid-i Şerif okunan program ikramlarla son buldu.