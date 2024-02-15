Olay, 14 Şubat'ta akşam saatlerinde Adana’nın Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı kız arkadaşı İpek Akgül'ü tabancayla başından vurdu. Şüpheli kız arkadaşını öldürdükten sonra bir tarlada bulunan sulama kuyusuna gömdü.

Kız arkadaşını öldüren şüpheli Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri Yaşar B.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli daha sonra ekiplere kız arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi. Öldürülen kızın cesedi çıkartılırken yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS