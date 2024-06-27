Türkiye'de hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece düşmesi bekleniyor. Çorum'da benzer durum söz konusu. Bugün en yüksek hava sıcaklığının 29 derece olacağı kentte cumartesi ve pazar günü hava sıcaklıkları 27-28 dereceyi görecek.

Ayrıca kentte kuvvetli esen poyraz serinlik vermeye devam ediyor.

Hava Forum, Çorum'un da içinde bulunduğu illerle ilgili yaptığı paylaşımda serinliğin süreceği haberini verdi.

Hava Forum'un paylaşımında şunla aktarıldı:

"Müjde! İstanbul'daki poyraz Türkiye turnesine çıkıyor. Feribot seferlerinde dalga sebebiyle fazla sallanma olabilir. İşte cuma, cumartesi ve pazar günleri poyrazımızın uğrayacağı, üfleyeceği şehirler listesi... Teşekkürler poyraz...

Sinop, Tokat, Çorum, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın."