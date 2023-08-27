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Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahili Kurupelit Halk Plajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan geldiği öğrenilen Satılmış Candan (44), serinlemek için Karadeniz'e girdi. Akıntıya kapılan Candan bir süre sonra denizde kayboldu.

Denizde kaybolan vatandaş için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü kurbağa adamları su altında arama çalışması başlattı. Kaybolduktan yarım saat sonra denizde bulunan vatandaş, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu kritik olan Satılmış Candan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.