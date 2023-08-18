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Seramik sağlık gereçlerinde, yıl sonuna kadar bir önceki yılın ihracatını yakalama umudunda olduklarını, ISVEA’nın ise ihracatını bir miktar artırabileceğini öngördüklerini anlatan Çenesiz, sektörün daha fazla ihracat yapabilmesi için finansmana erişimin önemine değinerek, “Finansmana erişim konusunda son haftalarda ihracat reeskont kredilerinde bir rahatlama oldu gibi görülüyor, bunun devam ettirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’de, ithal edilen ürünleri üretmek gerektiğine vurgu yapan Erdem Çenesiz, “Navlun fiyatlarının ve Çin’in rekabetinin de pazarın genişlemesine etkileri büyük, ancak biz ülke olarak iyi tedarikçiyiz. Pandemi döneminde bir çok sektörde üretimini kesintisiz devam ettiren bir ülke olarak ünledik. Şimdi bu ünümüzü klasik pazarlarımızın haricindeki ülkelere taşımamız gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.