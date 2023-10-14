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İl Jandarma Komutanlığı tarafından, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak-sahte içki ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde bir serada kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcılığı’ndan aldığı izinle belirlenen seraya operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin operasyonunda sera içerisinde 2 bin litre fermente içki (şarap) ile 5 litre kaçak rakı ve 1 adet damıtma sistemi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kaçak içkilere el koyarken, sera sahibini de gözaltına aldı.