Çorum'da, diş hekimi Seda Karatepe Gezer'in eşi Eray Gezer, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Eray Gezer, eşi Seda Karatepe Gezer'e ait Gazi Caddesi'nde bulunan diş kliniğinde bir nedenle yaşamına son verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gezer'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.