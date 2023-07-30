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İpekli Bağlar’a giden yol güzergahında son derece modern binaların yapıldığını ve mutlu bir yerleşik kent yaşamının başladığını, ancak yolların bozuk oluşu yüzünden bu mutluluğun adeta kâbusa döndüğünü belirten bölge sakinleri, “Yol üzerindeki çukurlar ve bozuk satıhlar, arabalarımızı hurdaya çeviriyor. Her yağmurda ortalık çamur deryasına dönüyor. Belediye Başkanımızın bu bölgeyi bir ziyaret ederek durumu yerinde görmelerini ve bizleri tozdan çamurdan kurtarmak üzere asfalt çalışmalarını başlatmalarını bekliyoruz” diye konuşuyorlar.