Kanser hastalığından 2023'te 19 yaşında vefat eden kızları Selin Şahin'in adını yaşatmak amacıyla yaptırılan Selin Şahin Ortaokulunun açılış töreninde konuşan Baba Üzeyir Şahin, kızlarının adını yaşatacak, hayırla anılmasını sağlayacak bir okul yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, okulun sadece bir bina değil, geleceğin aydınlık bireylerini yetiştirecek bir yuva olması için hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Şahin, “Bakan'ımızın desteğiyle Selin'in hayalleri, sevgisi ve ismi bu okulun her köşesinde yaşayacak. Ailem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anne Belma Şahin ise kızı Selin'in hayat dolu, sevgi dolu, öğrenmeye meraklı, inançlı ve başarılı bir genç olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

“Onun kalbi her zaman iyilikle, umutla, güzellikle doluydu. O, hayattaki güçlü duruşuyla, azmiyle herkes tarafından örnek gösterildi. Selin'in hayali diş doktoru olmaktı. Hedefini Amerika'daki üniversiteyi kazanarak gerçekleştirdi. Bizi hep gururlandırdı. Ne kadar şanslı anne-baba olduğumuzu hep hissettik. Ne yazık ki biz yavrumuzu çok erken kaybettik ama Selin'in ışığının hiç sönmemesi için adım attık. Biliyoruz ki bir insanı yaşatmanın en güzel yolu onun adına iyilik yapmaktır. Burada okuyacak her çocuk Selin'imin hayallerini, umudunu, sevgisini en güzel şekilde yaşatacak.”

