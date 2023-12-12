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ABD ve Türkiye’de ticari işleri bulunan işadamı Üzeyir Şahin ve eşi Belma Şahin tarafından ilimiz Alaca İlçesi’ne 16 derslikli yeni bir okul yapılması için protokol imzalanmıştı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve hayırsever çiftin katılımı ile Valilikte yapılan protokol imza töreninde okula kısa bir süre önce Üzeyir-Belma Şahin çiftinin genç yaşta yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden biricik kızları Selin Şahin’in isminin verileceği duyurulmuştu.

Edinilen bilgiye göre Çorum’un Amaca İlçesi’ne yapılacak Sakarya İlkokulu’nun ismi ihalesinin ardından yapımının tamamlanması ile birlikte Selin Şahin’in adını taşıyacak. Ayrıca okulun ismi de Selin Şahin Ortaokulu olacak.

Selin Şahin Ortaokulu yapım işi için ihaleye son teklifler 3 Ocak 2024 saat 10.30’a kadar verilebilecek. Zemin+ 3 kattan oluşacak 16 Derslikli İlkokul Binası ve Çevre Tanzimi Yapım işi yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim gününde tamamlanacak.