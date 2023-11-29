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Selden zarar gören esnaf ve sanatkârların yaralarının sarılması ve borçlarının ötelenmesi için talepte bulunduklarını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Esnafımızın zararının tespit edilerek karşılanması, borçlarının ötelenmesi ve mücbir sebep kapsamındaki tüm işlemlerin yapılması için başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve Ticaret Bakanlığı’na taleplerimizi ilettik” dedi.

Yurdumuzun birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketleri ve su baskınlarından zarar gören esnaf ve sanatkarların yeniden ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Bendevi Palandöken, “Bölgedeki esnaf ve sanatkarların bir an evvel yaralarının sarılması ve ticari hayata dönebilmelerinin sağlanması ekonomik açıdan çok önemli. Bu kapsamda selden zarar gören esnafımızın Bağ-Kur borcu, SSK prim borcu, kredi borçları, vergi borçları ve elektrik-doğal gaz ödemelerinin iş yapar hale gelinceye kadar ötelenmesi için talepte bulunduk. Esnafımızın ve yanında çalışanların mağduriyetinin önlenmesi için sigortalı olmayan iş yerlerinde geçmişte olduğu gibi devlet desteği ile acil mücbir sebep sayılan tüm işlemlerin yapılarak bir an evvel ekonomiye kazandırılması gerek” diye konuştu.