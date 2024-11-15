Tip-1 diyabetli çocuklar ve aileleri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen “Şeker Çocuklar El Hijyenini Öğreniyor” etkinliği ile Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misafiri oldu. Etkinlikte çocuklara, el hijyeninin önemi ve doğru el yıkama teknikleri bilimsel yöntemlerle anlatıldı.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarında düzenlenen etkinlikte, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci ve Doç. Dr. Djursun Karasartova tarafından çocuklara hijyen eğitimi verildi.



Özellikle bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve enfeksiyonlardan korunmada el temizliğinin oynadığı kritik rolü vurgulayan Dr. Karasartova, el hijyeni ile doğru el yıkama tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Kendi ellerinden kirli ve temiz örnekler alan çocuklar, Tıp Fakültesi öğrencilerin rehberliğinde mikroskopta inceleme yaptı. Mikroskopta yapılan incelemelerle, ellerde gözle görülemeyen mikropları tespit eden çocuklar, doğru el hijyeninin bu mikroplarla mücadeledeki etkisini uygulayarak öğrendi.

Etkinliğe katılan çocuklar, mikroskopla inceleme yapmaktan ve bilimsel bir deneyime katılmaktan keyif aldıklarını söyledi.

Etkinliğe Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fikri Özdemir, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci, Tıp Fakültesi Aktif Yaşam Kulübü öğrencileri katıldı.