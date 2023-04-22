Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Seyit Ahmet Güher, CHP İl Başkanı Ümit Er, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş ve Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Muharip Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile bir süre sohbet etti.

Heyet, daha sonra Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ile görüştü.

Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ziyaret sırasında konuşan Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, “şehitlerimize vefa borcumuzu asla ödeyemeyiz. Her şart ve koşulda şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.

Milletvekili Adayları, gazilere ise ömür boyu sağlıklı bir yaşam diledi.

(Haber Merkezi)