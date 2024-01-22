Eğitim Gücü Sen Kurucular Kurulu Üyesi, Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, Diyarbakır’da, Cuma hutbesindeki şehitlerle ilgili bölüme hassasiyet gösteren Kaymakam’a sahip çıkmayı görev bildiklerini söyledi.

Ahmet Ölçer’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Şehit haberlerinin yasını tuttuğumuz şu zamanlarda, Cuma günü Diyarbakır’ın Kulp İlçesinde yaşanan hadise ile bir kez daha sarsıldık.

Diyarbakır Kulp İlçesi, Bahçelievler Camii imamı Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan metinde şehitlerle ilgili paragrafı atlayıp diğer paragrafa geçiyor. O esnada Cuma namazı için camide bulunan Kulp Kaymakamı Burak Akeller, devlet adamlığı refleksi göstererek şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak milli bir duruş sergiliyor ve imam M.K.’yı ‘Hocam hutbeyi tam oku’ diyerek ikaz ediyor. İkaz üzerine imam şehitlerle ilgili bölümü okumak zorunda kalıyor.

Sonrasında yaşananlar ise ibretlik bir hal almıştır.

Olayın ardından Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet Sen Başkanı, Kaymakamı magandalıkla itham etmiş, Memur Sen Genel Başkanı ise Kaymakama ham ve çiğ ifadelerini kullanmıştır. Bunun üzerine sosyal medyada milli duruşa ve bilince sahip mülki amirler, sendikacılar ve vatandaşlar tarafından destek mesajları gelmeye başlamıştır. Destek mesajları üzerine bir başka Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı, sade vatandaşından mülki amirine kadar, kaymakama destek olan kim varsa hepsine güdük ve hödük ifadelerini kullanarak hakaret etmiş ve haddini aşmıştır.

Kaymakama maganda, ham, çiğ, kaymakamı savunanlara güdük ve hödük diyenler şunu bilsin ki; Kaymakam Burak Akeller görevini ihmal etmemiş, bir mülki amir olarak yapılması gerekeni anında yapmıştır. Zira hutbe bittikten sonra yapılacak ikazın hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacaktı. Böylesine üstün devlet refleksi olan bir Kaymakamın bırakın eleştirilmesi, ödüllendirilmesi gerekir.

Her cenaha mavi boncuk dağıtan birilerinin görevini yaptığı için Kaymakama saldırılarını kabul etmiyoruz. Çiğlik arayanlar aynaya bakmalıdır. Hamlık arayanlar işgal ettiği koltuktan devlete parmak sallayanlardır.

Kaymakama sahip çıkmak devletin ve devletini seven her vatandaşın görevidir. Aksi tartışma konusu dahi olamaz.

Eğitim Gücü Sen olarak, Devletin Kaymakamları, Vali Yardımcılarına, Valilerine ve diğer tüm Mülki Amirlerine hakaret eden, kendilerine memurun temsilcileri diyen yetkili sendikanın genel başkanı ve genel başkan yardımcısına Ankara’da suç duyurusunda bulunacağımızı da ayrıca belirtmek isterim.

İmam konusuna gelince, Diyanet İşleri Başkanlığı hutbeyi tam okumayan, keyfi olarak şehitleri metinden çıkaran imamla ilgili acilen gereğini yapmalıdır. Bugün işine gelmeyen paragrafı metinden çıkaran yarın işine geleni ekler.

Devlette keyfilik göz ardı edilemez, devlet nizamı asiliği kabul etmez.”