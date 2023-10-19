Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehit ve gazi çocuklarına yılda tek sefere mahsus olmak üzere toplamda 200,5 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını duyurdu. Yapılacak ödemenin 18 bin 891 öğrenciyi kapsayacağını belirten Bakan Işıkhan, “İlköğretimde öğrenim görenlere 7 bin 646,94 lira, ortaöğretimde öğrenim görenlere 11 bin 470,41 lira, yükseköğretimde öğrenim görenlere 15 bin 293,88 lira ödeme 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Evlatlarımıza, kardeşlerimize 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.



Eğitim öğretim yardımından kimler faydalanacak?

Eğitim öğretim yardımı, vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin, vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin, iç güvenlik asayiş kapsamında olanları içeren 2330 sayılı Kanun ve terör kapsamında olanları içeren 3713 sayılı Kanun kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlere ve eğitim gören çocuklarına, 2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin, vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlere, ayrıca terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı malul hale gelenlere, kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına ödenecek.

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri, yılda bir defa olmak üzere başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine ödenecek. YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için verilecek. İlgililer taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilecekler.