Oğuzhan Kaya, Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Şenay Aybüke Yalçın için Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenleneceğini açıkladı.

9 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Osmancık’ta mezarı başında yapılacak anma programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılacağını belirten, Oğuzhan Kaya, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı rahmetle andığını belirterek, “Şair Nihal Adsız diyor ya 'İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Koç yiğitler vardır can verir, vatanı yaşatmak için.' Bütün şehitlerimiz bu vatan yaşasın, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye şehit olup, canlarını ortaya koymuştur. Şehidimiz Şenay Aybüke Yalçın’da bunlardan biridir” ifadesini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR