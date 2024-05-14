2017 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sedat Düzgün’ün Ferüz Köyü’nde ikamet eden ailesini ziyaret eden Nefes YDD ve İŞKAD, Şehit annesi Neriman Düzgün’ün Anneler Günü’nü kutladı.

Nefes YDD Başkanı Erhan Avcı, Başkan Yardımcıları Şükrü Demiray, Sinem Sarı, Hatice Demiray, Fahrettin Seherli, İŞKAD Başkanı Ebru Gül Çömüz, Başkan Yardımcısı Perinay Tahtasız ve Yönetim Kurulu üyesi Zehra Benli’nin de yer aldığı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Şehit annesi Neriman Düzgün ile uzun uzun sohbet eden Nefes Başkanı Avcı ve İŞKAD Çömüz, “Biz de şehit annelerinin birer çocuğuyuz. Anneler Günü’nde onların yanlarında olduğumuzu göstermek, biraz dertleşmek istedik. Uzman Çavuş Sedat Düzgün’ün nezdinde kıymetli şehit annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ellerinden öpüyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Erhan Avcı ve Ebru Gül Çömüz, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizin geride bıraktıkları ailelerinin necip milletimize birer emanet olduğunun altını çizdi.

Şehit annesi Neriman Düzgün de ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği dernek yöneticilerine, “Ziyaretinizden dolayı çok mutlu oldum. Böyle anlamlı bir günde bizi unutmadığınız ve kapımızı çaldığınız için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Editör: UĞUR GÖRKEM