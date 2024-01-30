Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinin başlığını “Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Gerçek Belediyecilik” olarak belirlediklerini de açıkladı.



Çorum’dan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur başta olmak üzere çok sayıda parti yöneticisinin de hazır bulunduğu Kongre Merkezi açılışı ve Seçim Beyannamesi Toplantısı’nda aday tanıtımı da gerçekleştirildi.



Partinin Seçim Beyannemesi; “AK Parti yerel yönetim vizyonu, Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, Afetlere dayanıklı dirençli şehirler Türkiye Yüzyılı'nda şehir ve çevre, Toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri, Huzurlu ve toplumsal yapı için duyarlı sosyal belediyecilik, Kültür üreten şehirler Hizmet ve eser belediyeciliği” olmak üzere 8 ana başlıktan oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “gerçek belediyecilik” sözünü ise; “Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik” olmak üzere 13 temel başlık üzerine oluşturulacağını söyledi.

Seçimlerin demokrasiyle yönetilen ülkelerde halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağı olduğunu vurgulayarak “Evlatlarımıza itibarlı bir Türkiye bırakma hedefimize çelme takması için kimsenin eline malzeme vermemeliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımları atmakla, bu sinsi niyetleri de Allah'ın izniyle boşa çıkarmış olacağız. Davamızı daha fazla insana anlatacağız. Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik vizyonunu tüm detaylarıyla ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkezi’nin yeni konferans salonunun da içinde yer aldığı ek binanın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin tökezlemesini siyasi ve ekonomik olarak yeniden eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruhun var olduğunu dile getirdi.

“Türkiye’nin 81 vilayetinin her biri demokrasi ve kalkınma atılımlarımızdan, yatırımlarımızdan, projelerimizden icraatlarımızdan olan payı almıştır, almayı da sürdürmektedir” diyerek AK Parti olarak demokrasinin ve kalkınmanın, yerelden başladığına inandıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesinin üzerine bina edildiği vizyonlarının 30 yıllık belediyecilik birikimin ve Türkiye’nin siyasi, ekonomik, askeri gücüyle ulaştığı küresel güç seviyesinin mahsulü olduğunu söyledi.

Gerçek belediyecilik uygulamalarının ülkeye yapacağı katkıları da açıklayan Erdoğan partilerinin her alanda olduğu gibi belediyecilikte de kendi kendiyle yarıştığını, Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduklarını, eser ortaya koymamanın halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesinin olamayacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

