Kongre; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hitit Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Dayanışma Derneği ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’ne; Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ülkenin dört bir yanından gelecek bilim adamları, akademisyenler ve şehir tarihi yazarları katılacak.

Kongrede; şehir tarihi literatürüne katkı sağlayan şehir tarihçiliği ve yazımı, şehirlerin kültürel mirası ve bellekleri, şehirleşme, şehir-edebiyat, şehir-sosyoloji, şehir-mimari gibi konularda bilimsel bildiriler sunulacak, değerlendirmelerde bulunulacak.

Kongrenin açılışı ise yarın (01 Kasım 2024 Cuma günü) saat 09.30’da Hitit Üniversitesi MYO’lar Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda başlayacak.

Editör: NURDAN AKBAŞ