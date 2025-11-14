Gürcistan’dan Ankara’ya getirilen ve burada Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından defnedilecekleri şehirlere gönderilen şehit Hamdi Armağan Kaplan ile Burak İbbiği’nin Türk bayrağına sarılı naaşlarını taşıyan askeri uçak Amasya Merzifon Havalimanı'na indi. Karşılama törenine şehitlerin aileleri ve yakınları, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar başta olmak üzere protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Kaplan’ın cenazesi karayolu ile Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine, Şehit İbbiği’nin cenazesi de Çorum’a gönderildi. Cenazeler, Cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası defnedilecek.

Muhabir: Haber Merkezi