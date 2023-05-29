Çorum'da, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan AK Parti'liler ile CHP'liler arasında kavga çıktı. İki CHP'li aldıkları darbelerle yaralanırken, CHP İl Başkanlığı önünde çıkan olaylar nedeniyle polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

CHP ÖNÜNDE GERGİNLİK

Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Gazi Caddesi üzerinde bulunan CHP Parti binası önünde kavga çıktı. İddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini ellerinde Türk bayrağı ve parti flamalarıyla kutlayan AK Partililerin, CHP İl Başkanlığı önünden geçtikleri sırada gerginlik yaşandı. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin de müdahale ettiği kavgada iki CHP'li genç, aldıkları darbelerle yaralandı.