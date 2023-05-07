Ahlatcı, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinin titizlikle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Milletimizin bir oyununa bile halel gelmemesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Sandık kurulu üyelerine görevlerinin önemine değinen Ahlatcı, güvenlik ve organizasyon konularında da uyarılarda bulundu.

Program sonrasında sandık kurulu üyeleri, seçim günü yapacakları işlemler konusunda bilgilendirildi. Ahlatcı da seçim çalışmalarını sürdürerek, halkın sorunlarını dinleyerek, çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

(Haber Merkezi)