Çorum’un tanınmış iş insanlarından Sebahattin Burcu, tarımsal üretimde kullanmak üzere aldığı 6120 M John Deere traktörü, Buğday Pazarı esnafına güveç ikram ederek kutladı.

Dün öğleyin Burcu Tarım işyerinde verilen güvece, Ticaret Borsası önceki dönem Başkanı Ali Bektaş başta olmak üzere zahireci esnafı katıldı. Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Müteahhit Niyazi Özmercan ve Avukat Bülent Diken de, sektör dışından konuk olarak katıldı.

Güveç ve diğer ikramlar, Kubilay Yanık ekibi tarafından hazırlanıp sunuldu.