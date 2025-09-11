Çorum’da, savunma sanayi yatırımları için yer tahsisinin gecikmesi ve yatırımların başka illere kayma riskinin ortaya çıkması, başta Çorum iş dünyasında ve genel olarak Çorum kamuoyunda kaygılara yol açmış bulunuyor.

Örneğin, Ahlatcı Holding’in 2.3 milyar dolarlık füze ve roket yakıtı projesi için Samsun yolundaki yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde yer tahsisinin henüz gerçekleşmemesi, başka illerin cazip tekliflerle bu yatırımı çekme çabası içine girmelerine zemin hazırladı.

Bu gelişmeler karşısında duyarlılık gösteren Çorum’un tanınmış iş insanlarından Mehmet Tütüncü, bir grup sanayici ve iş insanı ile birlikte bugün Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti ve son gelişmelerle ilgili ayrıntılı olarak istişarelerde bulunuldu.

TSO’daki toplantıya duayen gazeteci Mehmet Yolyapar ile birlikte iş insanları Mahmut Gökeşme, Haluk Aşkın, Yılmaz Bülbül, Cemal Ersoy, Gökhan Kerman ve Mustafa Ertürk katıldılar.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Samsun yolundaki yeni OSB’den Ahlatcı’nın 1.975 dönüm, Arca’nın ise 450 dönüm yer talep ettiğini, bu iki büyük yatırımla OSB’nin dolmuş olacağını, ancak bunun uygun mütalaa edildiğini, zira çevrede yine OSB olarak işaretlenebilecek geniş alanların bulunduğunu anlatarak, bürokratik işlemlerin son aşamaya geldiğini, yer tahsisi için hiçbir engel görülmediğini söyledi.

Çorum’a yatırım çekmek için elden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Başaranhıncal, “Çorum’a yapılabilecek en küçük yatırımı bile kaçırmak istemeyiz. Kaldı ki, savunma sanayii ile ilgili çok büyük yatırımlar söz konusu. İş dünyamızla ve Çorum kamuoyu ile diyalog halinde, sanayileşme vizyonumuz doğrultusunda çabalarımızı samimiyetle ve etkin biçimde sürdüreceğiz.” dedi.