Çorum’da Gazi Caddesi’nde boşandığı eşi Zehra Gümüş’ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı A.E. (48) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 28 Eylül 2023 tarihinde yaşandı. İddiaya göre; A.E. 2 ay önce boşanıp, Gazi Caddesi ortasında karşılaştığı Zehra Gümüş’ü yanında bulundurduğu bıçakla 16 yerinden bıçakladı. Saldırının ardından yaralı kadın bir mağazaya sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Zehra Gümüş, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından suç aleti bıçakla birlikte bir parkta polis ekiplerince yakalanan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, A.E. hakkındaki iddianamesini tamamladı. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede A.E. hakkında “Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme, ilk duruşmanın 28 Mart 2024 tarihinde yapılmasına karar verdi.