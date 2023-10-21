İsrail-Hamas savaşına İsrail’in vahşet ve barbarlık düzeyine varan uygulamaları nedeniyle artık savaş bile diyemiyoruz.

Fosfor bombalarının atılması, hastanelerin bombalanması, çoluk çocuk demeden sivillerin katledilmesi bir vahşeti ve savaştan öte barbarlık örneğini sergiliyor.

ABD Başkanı Biden İsrail’e giderek Filistinli çocukların katili faşist Netanyahu ile kucaklaştı. Bunun diğer anlamı çocukları katlet, sivil halkı katlet, hastaneleri bombala, fosfor bombası at, arkandayım demektir.

Evrenin en orantısız, en ahlâksız, en haksız savaşı, sözde uygar dünyanın gözleri önünde acımadan, vicdandan, uzak en vahşi ve barbar bir şekilde sürdürülüyor. Kendisini dünyanın efendisi gören ABD, İngiltere, Fransa barbarlığa alkış tutuyor. Birleşmiş Milletler’de olayın kınanmasına bile karşı çıkıyorlar, engelliyorlar. Haliyle Faşist Netanyahu’nun vahşet ve katliamına ortak oluyorlar.

Utanmadan, yüzleri kızarmadan, hastaneyi bombalama vahşetine bir de yalan uydurarak sözde hastaneyi Hamas’ın vurduğunu söylüyorlar. İnanıyor musunuz, koskoca CIA ve Mossad ajanlarının bunu bilmediği düşünülebilir mi? Aslında bilmeye ve düşünmeye de gerek yok. Daha haftasını bile bulmadı üç gün önce İsrail ordusu “Hastaneleri vuracağız” diye gazetelere açıklama yapmıştı. Barbarlığa kılıf aramaya ne gerek var.

ABD bu tür yalanları hep yapıyor. Bir milyonu aşkın Iraklı’yı katletmek ve Irak’ı işgal etmek için “Irak’ta kimyasal silah var” diye dünyayı kandırmışlardı. Sonra da kendileri itiraf etti, yalan söyledik diye. Şimdi de Filistinli çocukları öldürmek için yalan söylüyorlar.

“IŞİD tehlikesi var” diye Suriye’yi işgal ediyor, petrollerini sömürüyor. Bizim ülkemize karşı ise, PKK ve bağlantılarının arkasında durduğunu unutmayalım. Tüm bu olayları BOP projesinin birer ayrıntıları olarak görmek gerekiyor.

Çocukların, sivillerin öldürülmesinin, fosfor bombası atılmasının, hastaneleri bombalayarak savaş suçu işlemenin gerekçesi olarak, taşeron örgüt Hamas’ın saldırısı gösterilemez. Kurulduğu günden bu yana İsrail benzeri olayları Filistin’e ve bölge ülkelerine karşı sayısız defa yaptı.

İkinci Dünya Savaşında Faşist Hitler aynı İsraillileri gaz odalarına gönderiyordu. Katliam yapıyordu. Şimdi onların torunları kendilerine yapılan benzeri katliamları Filistinlilere yapıyorlar.

Diğer bir ilginç konu ise yine 1945 yılında İkinci Dünya Savaşında Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombaları atılmış, insanlık tarihinin en büyük katliamı yaşanmıştı. Yine onların torunları Japonlar bile İsrail’den yana tavır koyuyor. Kınamaya karşı çıkıyorlar.

Başta ABD olmak üzere ve diğer emperyalist güçler dünyaya huzur vermiyorlar. Yakın zamanda verecek gibi de gözükmüyorlar. Emperyalizm, savaş, sömürü, kan, gözyaşı işgal demek.

Gazze’deki hastaneye saldırısı insanlığa saldırıdır. Savaş suçudur, uluslararası hukuka saldırıdır. Hiçbir kıvırma evirme ve sağa, sola bükmeden bu savaştan öte insanlık suçu vahşet, barbarlık olarak kayda geçirilmeli. Her ortamda kokmuş bir köpek leşi gibi İsrail’in ve destekçilerinin yüzüne vurulmalıdır.