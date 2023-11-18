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Çorum'un önde gelen konfeksiyon mağazalarından Savaş Giyim ve Beyefendi Giyim sahipleri Şahin ve Fatih Savaş'ın ablaları Gülser Savaş, hayatını kaybetti.

Bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Gülser Savaş, bu sabah saatlerinde yaşama veda etti.

Merhumenin cenazesi bugün saat 14.30'da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak, Akşemseddin Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.