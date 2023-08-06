Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, kombine bilet satışlarıyla ilgili bir soruyu cevaplarken, şu ana kadar 970 adet bilet satıldığını açıkladı. Topuz, 1.kategori vip davetiyelerden 10, 1.kategori vip tribün biletlerinden 457, 2.kategori vip tribün biletlerinden 16, maraton tribününden 257, kale arkası tribünlerinden de 230 olmak üzere toplamda 970 adet kombine bilet satışı yapıldığını söyledi.

Çorum Şehir Stadyumu’nun seyirci kapasitesinin 15 bin olduğu düşünüldüğünde, sezonun başlamasına 1 haftadan az bir süre kalmasına rağmen satılan bilet sayısının bini bile bulmamış olması üzüntü verici bir durum olarak değerlendiriliyor.