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Çorum FK CEO’su Abdülhamit Yıldız, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, birkaç oyuncu daha almak istediklerini ancak bununla ilgili kaynak arayışlarının devam ettiğini söyledi.

Teknik Direktör Tahsin Tam’la bol bol maç ve futbolcu izlediklerini kaydeden Abdülhamit Yıldız, “Transfer tamamen bütçe ile ilgili bir durum. Görüştüğümüz, yoğun görüştüğümüz oyuncular elbette var. Hocamızla da bol bol maç ve futbolcu izliyoruz. Transfer yapabilmemiz için kaynak lazım. Başkanımız da bu konuda yoğun bir mesai harcıyor. O, talimat vermeden oyuncu almamış söz konusu değil.

Ama görüştüğümüz oyuncular var” şeklinde konuştu.

3 futbolcu almak istediklerini de kaydeden Yıldız, “Dış transfer gibi iç transfere de yoğunlaştık. İskelet kadroyu korumak istiyoruz. Yüzde 95 oranında da yol kat ettik.

Dış transferde, 3 oyuncu daha almak istiyoruz. Stoper ve kanat-forvet transferi ile ilgili yoğun görüşüyoruz. Bu iki mevki için görüştüğümüz oyuncular yabancı. Kaynak bulunması halinde transferi bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.