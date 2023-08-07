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Kadim Sarıkaş, Gülbeyaz ve Döndü’nün annesi Keziban Sarıkaş, rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Seydimçakallı Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, partililer, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.