TKDK koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği’nce desteklenen Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği’nin yönetim kurulu, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in başkanlığında toplandı.

Önümüzdeki dönemde ilçede yapılacak olan projelerin değerlendirildiği toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Başkan İsbir, “İlçemizde bir çok hizmet ve projenin gerçekleşmesine imza atan Şapinuva Kadeş Derneği’nin yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek hizmet ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yönetim kurulunun hepsi gençlerden oluşmakta, hepsinin ayrı ayrı çok güzel fikirleri var. İlçemizin gelişip güzelleşmesi için bütün yönetim kurulu arkadaşlarım bir çaba içerisinde. Yönetim kurulu toplantımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, üyelerimize ve görevli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

