24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Solmaz, basında sansürün kaldırılışının ardından 116 yıl geçmesine rağmen gazetecilere karşı iktidar sopasının, sansürün, tehdidin derinlemesine ilerlediğini savundu.

Gazetecilerin işsizlikle, hapse atılmakla, yayın organını kapatmakla, ekonomik ambargo ile köşeye sıkıştırılmak istendiğini dile getiren CHP İl Başkanı Solmaz, “Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Yasama, yargı ve yürütmeden sonra dördüncü güç basındır. Bir ülkede demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi ancak ve ancak basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür” dedi.

Solmaz, basına yönelik baskı ve sansürün devam ettiği günümüzde tüm yurtta 24 Temmuz 1908 tarihinde basından sansürün kaldırılışı nedeniyle Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın kutladığını ifade etti.

Solmaz, “Aradan geçen 116 yıla rağmen, halen gazeteciler tutuklu, haberleri suçlu, basın özgürlüğü tutsak ise; gazeteciler için bir bayram değil, mücadele günüdür” ifadesini kullandı.

Türkiye’de onlarca gazeteci ve medya çalışanının tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğuna dikkati çeken Solmaz, Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde geri sıralarda yer aldığını, bu koşullar altında basın özgürlüğünden söz etmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Gazeteciler hakkında açılan soruşturmaların, davaların, gözaltı ve tutuklamaların, yayın yasaklarının mesleği icra edilemez hale getirdiğini belirten Solmaz, RTÜK ve Basın İlan Kurumu’nun da özgür basının önüne engeller getirdiğini açıkladı.

Solmaz, resmi ilan ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden artırılmasını, basının tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılmasını, yerel basının desteklenmesini talep etti.

“Bir ülkede basın ne kadar özgürse, demokrasi de o kadar güçlü olacaktır. Ancak bugün Türkiye’de, ne yazık ki basın ve medya ciddi zorluklar yaşamaktadır” diyen Solmaz, “Basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olarak kutlanması gereken 24 Temmuz’u ne yazık ki bayram havasında kutlayamıyoruz. Gazeteciliğin suç olmadığı, sansürlenmediği, basın emekçilerinin fikirlerinden dolayı hapse atılmadığı, hedef gösterilmediği, işsiz kalmadığı, kamuoyuna haber ulaştırmak için zorlu koşullar altında her şartta büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerinin hak ettiği değere kavuştuğu bir ülke umudu ve özlemi içerisindeyiz.

Yalnızca doğruyu yazan, karanlığa karşı kalemiyle ışık tutan, halkı aydınlatan, Uğur Mumcu’ların emaneti olan kaleme sahip çıkan tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramını ve Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız” ifadesini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ