Çorum Merkez Şanlıosman Köyü’nde düzenlenen geleneksel köy pikniği, büyük bir coşkuya sahne oldu.

Şanlıosman Köyü Muhtarı Ünal Teke ve Şanlıosman Köyü Derneği Başkanı Yaşar Başkan’ın öncülüğünde düzenlenen, yerel sanatçıların konser verdiği, türkülerin söylendiği, halayların çekildiği buluşma, olgunluk içerisinde tamamlandı.

Gözükızıl mevkiinde düzenlenen ve pandemi döneminden sonra ilk kez organize edilen şenlik programının geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Şanlıosman Köyü Gözükızıl Piknik Şenliğine yerel sanatçılar Nergiz Ay, Sinan Topal, Ezgi Öncü, Nurgül Öncü ve Rıza Taş katılırken, vatandaşlar bol bol halay çekerek omuz omuza hep birlikte türküler söyledi.

Gün boyu doyasıya eğlenen katılımcılar, Muhtar Ünal Teke ve Dernek Başkanı Yaşar Başkan’a bu güzel organizasyon için teşekkür etti.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan şenlikte bir konuşma yapan Köy Muhtarı Ünal Teke, birlik ve beraberlik üzerinde durarak, sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

Yaşar Başkan ise, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliğin güçlü kılınmasına büyük katkı sağladığını ifade ederek, tüm katılımcılara, organizasyona katkı verenlere teşekkür etti.

Şenliğe çevre köylerden de çok sayıda muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Veli Keser’in sunumunda gerçekleşen şenlikte çeşitli yarışmalar ve hediye çekilişi de düzenlendi.

Muhabir: SELDA FINDIK