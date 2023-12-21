AK Parti Çorum Belediye Başkan aday adaylarından Muhsin Dere, üst düzey bürokrat olarak Çorum’un ileri gelenlerini ve sanayici-iş insanlarını büyük ölçüde tanımakla birlikte, esnaf ve tarım kesimi ile, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile tanışmak, istişare etmek üzere de, haftalardır yoğun ziyaretlerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı olarak Sungurlu’yu Türkiye’nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri haline getiren Muhsin Dere, Çorum Belediye Başkanlığı görevine talip olurken de, Çorum’un sanayileşmesini ve ekonomik büyümesini hızlandırma vaadini diye getiriyor.