Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülmekte olan “Sanayide Kadın Eli” projesi kapsamında, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliği ile 10 kadının Kavsan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (GREYDER) firmasında işe yerleşmeleri gerçekleştirildi.

TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zeki Karaman, İŞKUR Uzmanı Şeyda Mut ve TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri; Kavsan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fabrika Müdürü Abidin Çatma’nın ev sahipliğinde işe alımları gerçekleştirilen 10 çalışan kadınla bir araya geldi.

Kadınların çalışmalarını yerinde inceleyen ve firma ile ilgili bilgi alan heyet adına konuşan TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca böyle bir projenin hayata geçirilmesinde başta TSO, İŞKUR ve Kavsan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, projenin yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını ve kadın istihdamın desteklenmesinin yarattığı çarpan etkisi ile birlikte kadınların daha güçlü şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



(Volkan SINAYUÇ)

