CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, bazı sanayicilerin banka hesaplarına, vergi borcu yüzünden bloke konulduğunu ve sanayicilerin zor durumda bırakıldığını belirterek, vergi borçlarının yapılandırılması gerektiğini savundu.

Milletvekili Tahtasız, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Tüm kaynakları tüketen yine de yetiremeyen AKP iktidarı vergilere yüklenerek halkı da, esnafı da, sanayiciyi de canından bezdiriyor.

Bu ağır ekonomik koşullarda üretim yapan, istihdam sağlayan ve ayakta durma mücadelesi veren sanayicimize kolaylık sağlanacağı yerde vergi daireleri aracılığıyla hesaplarına bloke konuluyor.

Dün Çorum Vergi Dairesi tarafından çok sayıda sanayicimizin şirket hesaplarına bloke konuldu.

Çalışanların maaşını, kredilerini ödeme planları yapan sanayicimizin konulan bloke nedeniyle hesabı şaştı.

İşçilerin maaşını ödeyemedi.

Sayın Mehmet Şimşek, bizim sanayicimiz borcuna sadıktır.

Bu hükümet tarafından getirilen katmerli vergileri para kazanmadığı durumlarda dahi ödemiştir, ödeme gayreti içerisinde olmuştur.

Çiftçiyi tarıma küstürdünüz, şimdi de sanayiciyi üretime küstüreceksiniz.

Verilen talimatlarla önceden bildirmeksizin sanayicilerimizin hesaplarına bloke koymak sanayicimizden zorla haraç kesmekle eşdeğerdir.

Sanayicilerimizin birikmiş vergi borçlarını yapılandırın.

Tüm hesaplarına el koyarak onları daha fazla zor duruma sokmayın.

Bırakın sanayicimiz üretsin.

Bırakın sanayicimiz istihdam yaratsın.

Bırakın sanayicimiz ayakta kalsın.

Siz gölge etmeyin yeter, sanayicimiz başka ihsan istemiyor.”