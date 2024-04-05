Sanayici-iş insanı Zafer Kayılı ile Türkan ve Nurhan Kayılı’nın anneleri olan Safiye Kayılı, bir süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde 81 yaşında hayata veda etmişti.

Safiye Kayılı’nın cenaze namazına, Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala başta olmak üzere sanayici, iş insanları, esnaf ve sanatkârlar, kamu, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, fabrika çalışanları, Kayılı Ailesi’nin akraba ve dostları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.