Mehmet YOLYAPAR

Son 6 aydır, sık sık “Aday olacak mısın?” sorusuyla karşılaşıyorum. Bundan daha fazla da, hemşehrilerimden “Aday olmalısın!” telkini geliyor.

Daha önce de yazdım; muhafazakâr demokrat, milliyetçi demokrat, liberal demokrat, sosyal demokrat ve demokratik sosyalist, siyasi yelpazenin “demokrat” nitelik taşıyan her kanadı ile barışığım.

Muhafazakâr bir aileden gelmekle birlikte, çocukluk yıllarımdan başlayarak Atatürk ilkelerini içselleştirip, ilk gençlik yıllarımda da sosyal demokrat kimliğimi oluşturdum.

Merhum Bülent Ecevit’in Genel Başkanlığında, 1972 yılında CHP’ye girdim, 1973 ve 1977 seçimlerinde aktif görev aldım. Yani 50 yıldır partimin üyesiyim.

Gazeteci olarak 52 yıldır Çorum için çırpınıp duruyorum. Çorum’a pek çok yatırım ve hizmetin gelmesine, etkin biçimde kamuoyu oluşturarak vesile oldum.

“Atatürk devrimcisi” ve “Atatürk milliyetçisi” sıfatlarıma, bu çabalarım nedeniyledir ki, hemşehrilerim “Çorum milliyetçisi” sıfatını da eklediler. Bundan büyük gurur duyuyorum.

Yine, Çorum’un sanayileşme çabalarına yıllar yılı elimden gelen katkıyı vermeye çalıştığım gibi, “Büyük Çorum” vizyonunun bayraktarlığını yapmanın da iç huzuru ile doluyum.

Ve kendi içimde ciddi bir muhasebe yaparak, bütün bu birikim ve deneyimlerimi, insan sevgimi, Çorum sevgimi, entelektüel ilişkilerimi, partimin ve hemşehrilerimin takdirlerine sunmaya, milletvekilliği için CHP’den aday adayı olmaya karar verdim. Zira, Çorum’un bir evlâdı olarak, bunu, omuzlarıma yüklenmiş bir sorumluluk olarak görüyorum.

Okurlarımızın şunu iyi bilmelerini isterim ki, benim aday adaylığım ÇORUM HABER’in objektif habercilik anlayışını asla değiştirmeyecektir. Ben de zaten, “gazeteci” şapkamla “aday adayı” şapkamı ayrı ayrı, gerektiği yerlerde ve gerektiği gibi taşıyacağım. Zira, cumhuriyet değerlerine bağlılık zemininde “objektif habercilik” bizim namusumuzdur.

Seçim takvimi belli olduğunda, en halisane duygularla, halkımız için, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız için, doğa için, çevre için, aydınlık yarınlarımız için en güzel, en doğru işleri yapmak üzere aday adayı olacağım.

Daha önce de yazmıştım, amacım; Çorum’da OSB sayısının 10’a çıkarılmasına, 100 yeni fabrikanın kurulmasına katkı sağlamak, 20 yıldır yapılamayanları yapmak.

Kent nüfusu 500 bin, üniversite öğrenci sayısı 50 bin, turist sayısı 500 bin olan “Büyük Çorum”u hedefliyorum.

Özetle, bugüne kadar ne isem, yine o olmaya devam edeceğim.

Gerek CHP’den, gerekse diğer partilerden çıkacak aday adaylarına da saygım sonsuzdur.

Hemşehrilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

