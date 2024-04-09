Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "En hızlı yükseliş, yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Şubat ayı ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 yükseliş kaydetti. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 , elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 15,3 artış oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artış kaydetti. Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

BAKAN KAÇIR: “SON 2 YILIN EN

YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTIK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti: "Sanayi üretim endeksi şubatta yüzde 3,2 yükseldi, yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38,5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Katma değerli üretimi odağına alan 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefleri doğrultusunda sanayimizi büyütmekte, ülkemizi müreffeh yarınlara taşımakta kararlıyız."