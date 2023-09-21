Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim, Kalkilya TSO Başkanı Tarik Şavar ve beraberindeki heyet önceki gün Çorum’a geldi. Kalkilya heyeti ve beraberlerinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO’yu ziyaret etti.

Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile görüşen heyette Kalkilya Belediye Meclis Üyesi Nabil Barham, Kalkilya Belediyesi Geliştirme Bölüm Sorumlusu Halit Taha, Başkan Danışmanı ve Türkiye İlişkiler Sorumlusu Ameed Shraim, Kalkilya TSO Tarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Sabi, Kalkilya TSO Dış Ticaret Sorumlusu İyad Karaki, Kalkilya TSO Endüstri Sektör Sorumlusu Nasir Kharub, Kalkilya TSO Üyesi Hasan Şikiero, Al Kudüs Üniversitesi Kalkilya Şubesi Başkanı Atiyye Muslih, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de yer aldı.

Çorum’un ithalat ve ihracat potansiyelinin konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Başaranhıncal; “Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşlik ilişkileri güçlü bir kardeşliğe dayanmaktadır.” dedi.

Ziyaret iki Sanayi Odası arasında kardeşlik protokolü imzalanması ile son buldu.