*** Dişiyle-tırnağıyla sanayileşme hamlesini başlatmış olan Çorum’un, gerçek manada “sanayi kenti” olabilmesi için, % 24.37 fiziki gerçekleşme düzeyinde yarıda kalmış havalimanı inşaatının tamamlanması ve hava ulaşımı olanağının sağlanması. Ve Ankara’yı Çorum üzerinden Samsun’a bağlayacak hızlı tren projesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması.

*** Havalimanı konusunda, maalesef Ankara’da bir duvar örüldü ve şimdiye kadar yapılmış isabetsiz havalimanı yatırımlarının faturası, haksız bir şekilde Çorum’un önüne konuldu.

*** Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı’nın yapımı ise devletin yatırım programına alındı, ama 2024 yılı için ayırılan ödenek 2 bin liradan ibaret. Bütçe teknikleri içinde mümkün olan aktarmalar yapılmak suretiyle, bu projenin söz verildiği gibi bu yıl içinde ihale edilmesi hep birlikte beklentimiz.

*** Sayın Cumhurbaşkanımızdan bugün, bu konuda “güçlü” bir müjde bekliyorum. Havalimanı ile ilgili umudumu da hep muhafaza ediyorum. Bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak Çorum, bunu gerçekten ve çoktan hak etti.

*** Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çorum’umuza hoşgeldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum.

Mehmet YOLYAPAR