AK Parti İl Başkan Yardımcısı Aylin Alveren Özen’in başkanlığındaki Tanıtım ve Medya Grubu, kamu, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim sağlamaya yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimlerinden de katılımlarla oluşan heyet, öncelikle İl Genel Meclisi Başkanlığı’na seçilen Muhammed Fatih Temur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aylin Alveren Özen’in başkanlığındaki heyet, MKüze Müdürü Metin Çakar, Tapu Müdürü Mehmet Oymak ve Kadastro Müdürü Ferhat Yücel’e de tanışma ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlere, Tanıtım-Medya Ekibi’nden, İl Yönetim Kurulu üyeleri Tuncay Yalçınkaya ve Samet Gayı, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hayri Özdemir, Gençlik Kolları Başkan Vekili Onur Civan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Amir, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail İzci, Kadın Kolları yöneticilerinden Beyza Bolat katıldı.