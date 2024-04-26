Çorum'da Emek Partisi, DİSK/Emekli-Sen ve Eğitim-Sen, Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçilere 1 Mayıs'ta gerçekleşecek mitinge katılmaları çağrısı yaptı.

1 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’de Pirbaba Parkı önünde başlayıp Saat Kulesi’nde sona erecek olan “1 Mayıs mitingi” için Çorum OSB’de bildiri dağıtımı yapıldı.

Bildiri dağıtımında, “Ekmek, adalet, barış ve özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlarda buluşuyoruz” denilerek tüm işçilere kendi talepleri etrafında 1 Mayıs’ta bulunmaları çağrısı yapıldı.

Editör: HABER MERKEZİ