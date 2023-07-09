Konu hakkında açıklamada bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, çağımızın teknolojik gelişmelerini yakından takip etmek amacıyla verilecek eğitimlerin, sanayi esnafının elektrikli ve hibrit araçları daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Tükenen petrol rezervleri nedeniyle yakın bir gelecekte tüm araçların geleceğinin şüphesiz elektrikli araçlar olacağını ifade eden Gür, Çorumlu sanayi esnafının da artık kendisini elektrikli ve hibrit araçlara hazırlaması gerektiğini söyledi. Bu sebeple verilecek olan eğitimlerin önemine dikkat çeken Başkan Gür, eğitimlere katılacak olan ustalara şimdiden başarılar diledi.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ise, eğitimlerin konunun uzmanları tarafından 3 gün verileceğini söyledi. Uygulamalı ve pratik şekilde verilecek olan eğitimlerin 13 Temmuz Perşembe günü başlayacağını dile getiren Uzun, eğitimlere katılmak isteyenlerin 11 Temmuz Salı günü mesai bitimine kadar Oda Genel Sekreterliğine başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Uzun ayrıca, eğitimler için kontenjanın sınırlı olduğunu ve bu yüzden kayıt olmak isteyenlerin elini çabuk tutmalarını istedi.