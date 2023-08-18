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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim dönemi verdikleri sözlerden biri olan ‘Ulaşılabilir Şehir’ vizyonu doğrultusunda yeni yollar açmaya ve şehir içi ulaşımdaki konforu artırmaya devam ettiklerini söyledi. Sanayi Sitesi için önemli bir yolu daha tamamladıklarını açıklayan Aşgın, 1400 metre uzunluğundaki Sanayi 9’uncu caddenin tamamlanarak trafiğe açıldığı müjdesini verdi.

Hitit Üniversitesi Güney Kampus alanı içerisinde kalan yolu, yoğun bir çaba sonucu tamamlayıp kullanımına açtıklarını söyleyen Aşgın, “1400 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki yolumuz, yeni yapılan Diş Hastanesi, KYK yurtları, Refakatçi Misafirhanesi, Galericiler Sitesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi önemli noktalara erişimi sağlayacak.” dedi.

‘ULAŞILABİLİR ŞEHİR’ VİZYONU

Yolla ilgili teknik bilgiler veren Başkan Aşgın, 7 metrelik yolun 84 bin m3 kazı çalışmasıyla 20 metre genişliğine çıkarıldığını, 1400 metre boyunca drenaj, 2 adet sanat yapısı ve menfez çalışması yapıldığını belirtti. Yolun yapımında toplam 55 bin m3 stabilize dolgu, 20 bin m3 mekanik dolgu ve 19 bin 600 m2'lik sathi kaplama işlemleri gerçekleştirilerek kullanıma hazır hale getirildiği vurguladı. Ayrıca, 1400 metre uzunluğunda bordür taşı döşendiği de belirten Başkan Aşgın, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu yeni caddeye 3-4 farklı noktadan giriş yapılacağı belirtilirken, Başkan Aşgın, aşkla çalışmaya ve ulaşılabilir şehir vizyonu doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.