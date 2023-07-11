69 yaşında hayata veda eden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Buradaki törenin ardından usta ismin son yolculuğuna uğurlanacağı Taksim Camii’ne geçildi. Camideki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Teoman, Acun Ilıcalı, Yılmaz Erdoğan, Metin Özülkü, Aras Bulut İynemli, Uraz Kaygılaroğlu, Ozan Güven, Kenan Atak, Yücel Arzen ve çok sayıda sanatçı katıldı.

"Bu memleketin toplam sevgisine talip olmuş bir insandı"

Törende basın mensuplarına konuşan Acun Ilıcalı, "Her şeye pozitif bakan bir insandı. Onunla olduğumuz her zaman bize bir şeyler katan abimizdi. Allah herkese böyle anılmayı nasip etsin" dedi.

Gülben Ergen ise "Çok zor bir gün. Hepimiz yarım kaldık. Onu çok özleyeceğiz" diye konuştu.

Yücel Arzen ise "Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize gidişiyle çok güzel bir şey öğretti. Bu memleketin toplam sevgisine talip olmuş. Onu derleyebilmiş ender sanatçılardan biri olduğunu bize gösterdi. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.