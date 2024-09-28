Resim öğretmeni Sema Şen'in liderliğinde 2018 yılından bu yana sanat üretmeye devam eden Çorum Sanat ve Tasarım Atölyesi öğrencilerinin karma resim sergisi bugün (28 Eylül 2024 Cumartesi günü) saat 14:00’te sanatseverlerle buluşacak.

Çorum Belediyesi Sanat Müzesi’nde düzenlenecek sergi, renklerin ve şekillerin dans ettiği bir çok eserle dolu olacak.

Geleceğin sanatçılarına destek olmanın gururunu paylaşmak isteyen tüm sanatseverler, sergiye katılarak öğrencilerin emek verdiği ve yaratıcılıklarını ortaya koyduğu resimleri görmek üzere davet edildi.

Editör: HABER MERKEZİ